Tek taraflı kazada motorlu kurye yaralandı Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında özel bir ilaç firmasında çalışan motorlu kurye yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında özel bir ilaç firmasında çalışan motorlu kurye yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Birlik Sokak'ta meydana geldi. Özel bir ilaç firmasında çalışan motorlu kurye O.K. yola nereden döküldüğü bilinmeyen su nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yere düştü. Meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonrası olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motorlu kurye sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA