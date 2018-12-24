ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin tek sorununun Amerikan Merkez Bankası (Fed) olduğunu söyledi. ABD'de hisse senetleri son haftalarda sert bir düşüş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu durumdan Fed'in sorumlu olduğunu söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ekonomisi için tek sorun Fed. Yetkililerin piyasalara dair hisleri yok. Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibidir, çünkü dokunmaz, vuramaz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA