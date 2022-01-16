Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler

Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek şeritli yolda eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hız ile gittikleri anları kayıt altına alan gençler, kendi kazalarını kaydetti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek şeritli yolda eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hız ile gittikleri anları kayıt altına alan gençler, kendi kazalarını kaydetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tek şeritli mahalle yolunda hız yapan gençler trafik kazası geçirdi. Kaza gençlerin, eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hızla gittikleri anı kaydettiği esnada oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Saniye saniye kayıt altında olan kaza anında gençlerin yaşadığı panik gözler önüne serildi. Trafik kazasının ardından araçtaki bir kişinin ise 'yapma bunu bana' diyerek üzüntüsünü dile getirdiği anlar dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA

Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler

Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler

Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler

Pendik'te talihsiz vatandaşın hem aracı yandı, hem köpeği kaçtı

Pendik'te talihsiz vatandaşın hem aracı yandı, hem köpeği kaçtı

 Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 27 yaralı var

Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 27 yaralı var

 Kediye çarpmamak için manevra yapıp bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Kediye çarpmamak için manevra yapıp bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek şeritli yolda eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hız ile gittikleri anları kayıt altına alan gençler, kendi kazalarını kaydetti.

title