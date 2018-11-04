Tek Şeritli Köprü Tehlike Saçıyor

Ceylanpınar ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan köprüde oluşan tahribat tehlike saçıyor.

Ceylanpınar - Kızıltepe ilçelerini birbirine bağlayan tek şeritli köprünün yan kısımlarında bulunan duvarların kısmen çökmesi bir şoförün cep telefonunun kamerasına yansıdı. Şoför Berzan Acet,"Uzun zamandır Mardin ve Şanlıurfa il sınırını birbirine bağlayan köprüyü kullanıyoruz. Köprünün giriş ve çıkış bölgelerinde bulunan istimlak duvarlarının bir kısmının çöktüğünü görünce cep telefonumun kamerasını kullanarak çöken yerlerin görüntülerini çektim. Yetkililerden ricam çöken kısımlar için gerekli çalışmayı can güvenliği gerekçesiyle onarmaların rica ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA