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Tek seferde yapacağınız 250 TL ve üzeri alışverişler, mil kazandırıyor

CarrefourSA'dan kampanya koşullarına uygun şekilde yapılacak tek seferde 250 TL ve üzeri alışverişler THY programında Mil kazandıracak.

Tek seferde yapacağınız 250 TL ve üzeri alışverişler, mil kazandırıyor
14.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:09

CarrefourSA'dan kampanya koşullarına uygun şekilde yapılacak tek seferde 250 TL ve üzeri alışverişler THY programında Mil kazandıracak. Maksimum 5 bin Mil kazanılabilen kampanyada, 1 Temmuz itibarıyla yapılan alışverişler değerlendiriliyor.

CarrefourSA, dünyanın en fazla ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları ile "Miles&Smiles" programı özelinde Mil kazandırmaya devam ediyor. Temmuz ayı boyunca CarrefourSA marketlerinden ya da Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nden tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişler, harcanan tutar kadar THY'den Mil kazandırıyor.

Kampanyaya katılım şartları neler?

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin "MIL" yazarak 4604'e SMS göndermesi veya www.carrefoursakart.com sitesinden "CarrefourSA - Türk Hava Yolları Kampanyaya Katıl" butonuna tıklayarak ilgili formu eksiksiz doldurması yeterli oluyor. SMS göndererek kampanyaya dahil olan müşterilerin, katılım talebi yaptığı cep telefonuna onay SMS'i iletiliyor ve onay SMS'i alındıktan sonra yapılacak alışverişler, kampanya kapsamında değerlendiriliyor.

Kampanya kapsamında 1 Temmuz itibarıyla yapılan alışverişler değerlendiriliyor. Maksimum 5 bin Mil kazanılabilen kampanyada kazanılan Miller, takip eden ayın 3. işgünü yani 5 Ağustos'ta müşterinin ilgili Miles&Smiles üyelik numarasına yüklenecek. Kampanyadan yararlanabilmek için müşterinin CarrefourSA Kart'a sahip olması ve Miles&Smiles Yolcu Programı üyesi olması gerekiyor. Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yüklemeleri, E-PIN harcamaları, kuyum ve Kurban ürün alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, kampanyaya konu alışveriş tutarı hesaplanırken dikkate alınmıyor.

Ödeme esnasında puan/kurumsal çek kullanılırsa bu tutarlar toplam fiş tutarından düşülüyor ve bakiye tutar kampanya kapsamındaki alışveriş tutarı olarak kabul ediliyor. Online'dan verilen siparişlerin kampanya kapsamında değerlendirilebilmesi için alışveriş öncesinde, telefonunuza bağlı CarrefourSA Kart'ınızın online hesabınıza tanıtılması gerekiyor. Kampanya kapsamında Mil kazanmaya başlayan müşteriler, kampanyaya dahil olduğu süre boyunca gerçekleştirilen indirim ve puan kampanyalarından da faydalanabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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