Tek seçenek küresel iş birliği

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Teknik Konferansına katılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çok açık. Dünyanın bir araya gelerek küresel sorunlara ortak çözüm üretmek dışında bir seçeneği kalmadı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Teknik Konferansı DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Başkanlığında "Salgın zamanlarında sağlıklı şehirler: Toplulukları korumak ve yeniden daha iyi inşa etmek" temasıyla internet üzerinden yapıldı. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üye şehirlerin Belediye Başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan belediye başkanları Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covid 19 salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini kaydetti. Alınan tüm önlemler ve yapılan mücadelelere rağmen halen salgının etkilerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Ne yazık ki tüm dünyada vaka sayıları ve kayıplar artmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları büyük fedakarlıklarla bu mücadelede ön safhada yer aldı. Küresel salgınla mücadele beraberinde büyük bir yorgunluk da getirdi. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hepimiz çok yorulduk. Büyük bir seferberlik ile bulunan aşıların bu salgına çare olması hepimizin temennisi" diye konuştu.

Küresel iş birliği şart

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covıd-19 salgınını karşılaşılan en ciddi ve kötü küresel sağlık krizi olarak tanımladığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Covıd-19 salgını dünyanın salgınla mücadelede ortak hareket etmesi gerektiğini gösterdi. Aslında sadece salgınla mücadelede değil yıllardır küresel ısınma, iklim değişikliği, küresel yoksulluk, küresel açlık, mülteci sorunları gibi konularda ortak mücadele etmesi gereken dünyaya güçlü bir hatırlatma yaptı. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çok açık. Dünyanın bir araya gelerek sorunlara ortak çözüm üretmek dışında bir seçeneği kalmadı. Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerin rehberliğinde yerel ve merkezi yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile bu çözümlerin vakit kaybetmeden hızla üretilmesi artık hayati önem taşımaktadır" dedi.

Kriz fırsata çevrilmeli

Şehirlerin sağlığını geliştirmek için Sağlıklı Şehirler Ağı vesilesiyle bir araya gelen belediye başkanlarının daha fazla dayanışma içerisinde çalışması ve bu ağın imkanlarını ortak mücadele için kullanması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, "Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde bu ağların yerel yönetimlerin salgına direnç planları hazırlamalarına destek vermesi, yerel yönetimleri bir araya getirerek proje ve malzeme üretmelerini teşvik etmesi, uluslararası yayınların çevirilerini yaparak iletmesi, iyi uygulama örneklerini paylaşması, bilgilendirme broşürleri hazırlaması ve rehberlik etmesi gibi öneriler bildirildi. Bu krizden çıkaracağımız dersleri, tecrübeleri Dünya Sağlık Örgütü rehberliğinde fırsata çevirmeliyiz. Sağlıklı Şehirler Ağı bu fırsatı kullanmamız açısından çok değerli bir oluşum. Sadece salgınla mücadelede değil az önce bahsettiğim küresel ısınma, iklim değişikliği, küresel yoksulluk, küresel açlık, mülteci sorunları gibi konularda Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlıklı Şehirler Ağı içerisinde belediye başkanlarından kurulabilecek bir komisyon ortak mücadelemizin başlangıcı olabilir. Kuracağımız komisyon sayesinde ülkelerimizde ve şehirlerimizde yaşadığımız sorunları, geliştirdiğimiz çözüm önerilerini paylaşabilir ve geliştirebiliriz. Hepimizin büyük bir sorun yaşamasına sebep olan Covıd-19 salgını ile mücadelenin böyle bir çalışmayı başlatmasına vesile olmasını öneriyorum. Sağlıklı Şehirler Ağı çalışmalarının önümüzdeki yıllarda çalışmalarını krizlere ve afetlere hazırlığa ağırlık vermeli ve yerel yönetimler ağları içerisinde dayanışma örneği gösterilen örnek bir model oluşturmalıyız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı