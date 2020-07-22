TEK RAKİBİM FEDON ABİ Eski manken ve sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum Azka Otel plajında görüntülendi.

Tatil rotasını Bodrum'a çeviren Yıldız, otele oğlu Demir Serter ile birlikte dört valizle geldi. Çim alanda güneşlenerek Hakan Mengüç'ün "Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir" kitabını okuyan güzel manken sıcaklığın artmasıyla kendini Ege'nin mavi sularına atarak serinledi. Fit ve bronz vücuduyla plajda dikkatleri üzerine çeken Özlem Yıldız, "Bronzlukta tek rakibim Fedon abi diyerek muhabirlere espiri yaptı.





Kaynak: Snob Magazin