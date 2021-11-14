Tek Pota Basketbol Turnuvası'nda şampiyon Çözüm Koleji oldu - Haberler Spor
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Tek Pota Basketbol Turnuvası'nda şampiyon Çözüm Koleji oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Tek Pota Basketbol Turnuvası'nda şampiyon Çözüm Koleji oldu

Lokman Hekim Üniversitesinin üstlendiği Tek Pota Lise Turnuvası'nın final mücadelesi, Ankara'daki lise öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

ANKARA (AA) - Lokman Hekim Üniversitesinin üstlendiği Tek Pota Lise Turnuvası'nın final mücadelesi, Ankara'daki lise öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda şampiyonluğa Çözüm Koleji ulaştı. Zafer Koleji ikinciliği, İpucu Koleji ise üçüncülüğü elde etti.

Atılan her basketin bir fidana dönüştüğü turnuvada toplam 2 bin 151 fidan toprak ile buluşturuldu.

Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, Rektör Prof. Dr. Bülent Gümüşel, rektör yardımcıları, Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sarıoğlu ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de final mücadelesini izledi.

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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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