Tek plakayı iki minibüste kullanan kişiye 8 bin 960 lira ceza yazıldı
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Tek plakayı iki minibüste kullanan kişiye 8 bin 960 lira ceza yazıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tek plakayı iki minibüste kullanıp servis taşımacılığı yaptığı ileri sürülen kişiye "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.

14.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:42
Tek plakayı iki minibüste kullanan kişiye 8 bin 960 lira ceza yazıldı

'nin ilçesinde tek plakayı iki minibüste kullanıp servis taşımacılığı yaptığı ileri sürülen kişiye "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.

"Sök tak" sistemiyle tek plakayı iki minibüste kullanıp, personel taşımacılığı yapıldığı ihbarı üzerine Keşan ekipleri çalışma başlattı.

Tek plakayı iki minibüste kullandığı tespit edilen Y.G'ye "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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