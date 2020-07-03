Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor
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Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan ve 46 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından sadece tek parmağı kalan 82 yaşındaki Nadir Özdemir, 38 yıldır tek parmakla arzuhalcilik yapıyor.

Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor
03.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:30

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan ve 46 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından sadece tek parmağı kalan 82 yaşındaki Nadir Özdemir, 38 yıldır tek parmakla arzuhalcilik yapıyor.

Alaçam'da 1974 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle sol elini kaybeden, sağ elinde ise tek parmağı kalan 4 çocuk babası 82 yaşındaki Nadir Özdemir, çalıştığı devlet kurumundan malulen emekli olduktan sonra baba mesleği arzuhalciliği yapmaya başladı.

İlçenin tek arzuhalcisi olan Özdemir, tek parmağına ve teknolojinin gelişmesine rağmen Alaçam Hükümet Konağı yanındaki küçük bürosunda daktilo ile 38 yıldır vatandaşların dilekçelerini yazmayı sürdürüyor.

"Benim için başparmağım her şeyim oldu"

Özdemir, AA muhabirine, 1950'li yıllarda babasından arzuhalciliği öğrendiğini ancak devlet memuru olarak görev başladıktan sonra bu işe ara verdiğini söyledi.

Geçirdiği trafik kazasının ardından malulen emekli olduğunu belirten Özdemir, "İyileştikten sonra baba mesleğine geri döndüm. Sağ elimde tek kalan başparmağımla ilk başlarda çalışmakta zorlandım ancak zamanla tek parmakla da bu işi yapabileceğimi herkese gösterdim. Zaten başparmak olmadan diğer parmaklar bir işe yaramaz. Benim için başparmağım her şeyim oldu." dedi.

Vatandaşların da zamanla tek parmakla çalışmasına alıştığını dile getiren Özdemir, tek parmağının tüm işlerini yapmasına yettiğini vurguladı.

Tek parmağıyla günlük hayatta da işlerini yapabildiğine dikkati çeken Özdemir, "Gücümün yettiğince arzuhalcilik yapmayı sürdüreceğim. Ne olursa olsun insanın kendisini bırakmaması lazım, hayata sarılması gerekiyor. Kimi dört elle hayata sarılır, kimi iki eli ile. Ben tek parmağımla hayata sarıldım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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