Tek parmağıyla 3 kitap yazdı

15.10.2019 13:08

KAYSERİ Kitap Fuarı'nda en büyük ilgiyi, tek parmağıyla 3 kitap yazan, kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz (24) gördü. Babası ile fuara katılan Erdinç Yılmaz, yazdığı 3 kitabın tanıtımını yaptı.

Ordu'da yaşayan Latif-Hacer Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan biri olan Erdinç Yılmaz, kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Bedensel ve konuşma engeli bulunan Yılmaz, ailesinin desteği ile ilk ve ortaokulu tamamlarken, hastalığı nedeniyle liseyi yarıda bıraktı. Okulu bırakmanın üzüntüsü ile iç dünyasına kapanan Yılmaz, kitap okuyarak ve ailesinin verdiği destek ile sosyal hayata yeniden uyum sağlardı. Çok sayıda kitap okuyan Erdinç Yılmaz, 2 yıl önce hayat hikayesini anlatan ilk kitabını yazdı. Hastalığı nedeniyle sadece sağ el orta parmağını kullanabilen Yılmaz, dizüstü bilgisayar ile yazdığı 'Azmin Zaferi' adlı kitabında kendisini anlattı. Yılmaz, daha sonra 'Gün Batımı' ve 'Aşk Ölüm' isimli iki kitap daha yazdı.

Kaynak: DHA