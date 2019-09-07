Tek parça ağaçtan 185 santimetrelik tespih

07.09.2019 11:09

Daday ilçesinde marangozluk işiyle uğraşan Hüseyin Maden'in ceviz ağacından tek parça halinde yaptığı 185 santimetre uzunluğundaki tespih, ilgi görüyor.

Yaklaşık 30 yıldır marangozluk yapan 52 yaşındaki Maden, ceviz ağacından tek parça halinde tespih yapmaya karar verdi. Bunun için öncelikle ceviz ağacından 2 metre uzunlukta parça kesen Maden, oyma tekniği kullanarak parçayı işlemeye başladı.

Tespihin 7 santimetre çapındaki tanelerinin içinde küçük birer top da yapan Maden, imamenin içine de Kabe şeklini işledi.

Hiçbir yapıştırıcı kullanmayan Maden, tespih tanelerini birbirine yine oyarak yaptığı zincir halkalarıyla bağladı.

Maden, yaklaşık bir yılda tamamladığı tespihe doğal zeytinyağı sürerek son halini verdi.

"Meslek hayatımın 30 yıllık birikimimi bu tespihe yansıttım"

Hüseyin Maden, AA muhabirine, mesleğe doğramacılık yaparak başladığını, şimdilerde ise mutfak mobilyası ürettiğini söyledi.

Bir gün çalışırken aklına ağaçtan tek parça zincir şeklinde halkalar yapmak geldiğini belirten Maden, "Sonra Konya'daki Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettim. Oradaki sabır taşından esinlendim. Bunu tespihe çevirmeye karar verdim ancak ilk tespihimin orantısını tutturamadım." dedi.

Daha sonra ikinci tespihi yapmaya başladığını anlatan Maden, şöyle devam etti:

"Aylarca emek verdim. Burada en öne çıkan şey, sabır. Bunu tek parça ağaçtan çivi, tutkal, ip kullanmadan yaptım. İmamenin üzerine Kabe'nin maketini çıkarttım. Tespihin boyu 185 santimetre. Tanelerin içindeki topları deliklerden oyarak yaptım. Tespihe çok emek verdim."

Maden, tespihi yine kendisinin yaptığı ahşap çantada sakladığını ifade ederek, "Çok kıymetli olduğu için yanımda taşıyorum. Tek parça olmasıyla ilgili Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulundum. Meslek hayatımın 30 yıllık birikimimi bu tespihe yansıttım. 300 bin lira edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA