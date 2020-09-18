Tek oturuşta 150 bin kişi kapasiteli yemek fabrikası açıldı
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Tek oturuşta 150 bin kişi kapasiteli yemek fabrikası açıldı

Bursa'da günde 150 bin kişiye yemek çıkartacak, özel teknoloji ile donatılmış ve Covid-19 tedbirleri kapsamında belgeleri alınan yemek şirketi törenle hizmete açıldı.

Tek oturuşta 150 bin kişi kapasiteli yemek fabrikası açıldı
18.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:59

Bursa'da günde 150 bin kişiye yemek çıkartacak, özel teknoloji ile donatılmış ve Covid-19 tedbirleri kapsamında belgeleri alınan yemek şirketi törenle hizmete açıldı.

Bursa'da 7 bin 500 metrekare alana son teknoloji ile donatılmış, günde 150 kişiye yemek çıkartabilen yemek şirketi törenle açıldı. Covid -19 tedbirleri kapsamında özel belgelerin alındığı, güneş enerji sistemi ile enerjisini karşılayacak olan şirketin açılışına, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Otomatik pilav ve çorba makineleri başta olmak üzere tüm yemeklerin sağlıklı üretildiği tesislerde 250 kişi istihdam edilecek.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Referans Grup ortaklarından Salim Usta, "Büyük bir hevesle kurduğumuz fabrikamızın açılışını gerçekleştirmek için buradayız. Hepinizin bildiği üzere son yıllarda yaşanan olumsuz sürece rağmen, Bursa ve Türkiye'ye güvenerek hizmetlerin karşılığından sağladığımız kazançla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tesisin teknoloji ve hijyen bakımından Türkiye'nin sayılı yatırımlarından birisidir. Şimdi zaman, bize güvenenlerin karşılığını verme zamanıdır" diye konuştu.

Firmanın bir diğer ortağı olan Yusuf Yarar ise her kademede yetkin kadrolarla fabrikanın açılışını yaptıklarını belirterek, "7 bin metrekarelik bir alanda günlük 150 bin kişi kapasiteli fabrikamız müşterilerimizin çözüm ortağı oluyor. Geleneksel mutfağımıza sahip çıkarak insanların sağlıklarını da önemsiyoruz. Tüm dünya ekonomilerinin zor bir sınavdan geçtiği bu günlerde bizler de Bursa ve Türkiye'nin gücüne inanıyoruz. Milli duruşumuzdan taviz vermeden yerli sermaye ile ülke ekonomisine katkı değer katıyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi gezilerek, fabrika gezildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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