Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı
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Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı

Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da 81 yaşındaki kadının tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Adana'da 81 yaşındaki kadının tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Giyecek kıyafeti bile kalmayan yaşlı kadın yardım istiyor.

Merkez Yüreğir ilçesi, Dedekorkut Mahallesinde tek odalı bir evde yaşayan 81 yaşındaki Şemse Demir'in evinde bir hafta önce gündüz yangın çıktı. Yangın kısa sürede tek odalı evi sarıp her şeyi yaktı. Yaşlı kadının giyecek kıyafeti bile kalmadı.

5 yıl önce çıkardığı kimliği de yanan kadının beyaz eşyaları da kullanılamaz hale geldi.

Demir, tek başına yaşadığını yangından sonra hiçbir şeyin kalmadığını söyleyerek, "Ben hasta bir kadınım. Tek odalı evim vardı o da yandı. Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı" dedi. - ADANA

Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı
Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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