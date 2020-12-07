Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor

07.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:45
Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tek odalı evde yaşam mücadelesi veren Süleyman Baybatoğlu (67), "Bu yaştan sonra da insan gibi yaşamak insan gibi ölmek istiyorum" diyerek, yardım istedi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tek odalı evde yaşam mücadelesi veren Süleyman Baybatoğlu (67), "Bu yaştan sonra da insan gibi yaşamak insan gibi ölmek istiyorum" diyerek, yardım istedi.

İlçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1927 Sokak'ta tek odalı evde yaşayan boya ustası Süleyman Baybatoğlu, hayata tutunmaya çalışıyor. Baybatoğlu, geçimini sağlayamadığını, mahalledeki birkaç polis memurunun desteği ile bir nebze de olsa hayata bağlandığını anlatarak, çeşitli hastalıklarla da mücadele ettiğini kaydetti. Baybatoğlu, şunları söyledi: "Kalp ana damarıma stent taktılar, koah hastası olduğum için nefes alamıyorum. Yüksek tansiyondan sol gözümü kaybettim. Evimin durumu içler acısı, gözüm görmüyor, kalpte stent var. Hayırseverlerden yardım istiyorum."


Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

İlgili Haberler

'Ölecek' gözüyle bakılan Emine, yaşam mücadelesiyle ilham veriyor
'Ölecek' gözüyle bakılan Emine, yaşam mücadelesiyle ilham veriyor
AMASYA- Kadınlar günlük 70 bin maske üreterek Kovid-19 mücadelesine destek veriyor
AMASYA- Kadınlar günlük 70 bin maske üreterek Kovid-19 mücadelesine destek veriyor
Ahlat'ta pideyle 'Evde kal' mesajı verdiler
Ahlat'ta pideyle "Evde kal" mesajı verdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Yıldız Tilbe Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Aralık Fenerbahçe Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 09:49:12. #1.15#
title