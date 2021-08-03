Tek kullanımlık ürünlere yoğun talep esnafın yüzünü güldürdü
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Tek kullanımlık ürünlere yoğun talep esnafın yüzünü güldürdü

Tek kullanımlık ürünlere yoğun talep esnafın yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yaşanan pandemi sonrasında düğünlerin yoğun şekilde başlaması tek kullanımlık ambalaj ürünlerinin satışını artırdı.

Eskişehir'de yaşanan pandemi sonrasında düğünlerin yoğun şekilde başlaması tek kullanımlık ambalaj ürünlerinin satışını artırdı.

Korona virüs dolayısıyla yaşanan pandemi döneminde hijyen kurallarına uymak isteyen vatandaşlar tek kullanımlık ürünleri tercih etmişti. Tek kullanımlık plastik tabak, çatal, bardak satışlarını yapan esnafın yüzü gülmüş.

Pandemi döneminden normalleşme sürecine geçilmesinin ardından yoğunlaşan düğünler yine ambalaj üzerine faaliyet gösteren işletmelerin iş yoğunluğunu arttırdı. Hem Korona virüs hemde düğünlere tek kullanımlık ürün yetiştiren işletme sahipleri satışlardan son derece memnun.

"Sürekli olarak talep oluyor"

Eskişehir'de 20 yıldır ambalaj satışıyla vatandaşlara hizmet veren Fatih Ayan, düğünlerin işlerini hızlandırdığını belirterek, "Her yaz sezonunda olduğu gibi bu sene de işlerimiz çok yoğun. Düğünlerin açılmasıyla tek kullanımlık tabak, çatal, bardak gibi ürünlerin tüketimi çok arttı. Sürekli olarak talep oluyor. Özel günlerinde misafirlerine ikramda bulunacak olan vatandaşlar tek kullanımlık ürünleri tercih ediyor" dedi.

"Korona virüsün girdiği evlerde tek kullanımlık ürünler tercih ediliyor"

Pandemide korona virüse yakalananların aynı evde yaşadığı aile bireylerini koruyabilmek için tek kullanımlık ürünleri kullandığını belirten Ayan, "Bu sene işlerimizin yoğun olmasının bir sebebi de korona virüs oldu. Korona virüsün girdiği evlerde tek kullanımlık ürünler tercih ediliyor. Evde 1 kişi dahi korona virüse yakalansa insanlar ailenin her bireyi için 14 gün yetecek kadar tek kullanımlık ürün alıyor. Bir kişi için günlük 3 öğünden 14 gün için yaklaşık 50 tabak, 50 çatal, 50 kaşık, 50 bardak kullanımı oluyor. Ailenin diğer bireyleri kendilerini korumak için bu ürünleri tek kullanımlık seçiyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Tek kullanımlık ürünlere yoğun talep esnafın yüzünü güldürdü
Tek kullanımlık ürünlere yoğun talep esnafın yüzünü güldürdü
Tek kullanımlık ürünlere yoğun talep esnafın yüzünü güldürdü
Tek kullanımlık ürünlere yoğun talep esnafın yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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