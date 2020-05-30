Tek kullanımlık ürünlere talep zirve yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tek kullanımlık ürünlere talep zirve yaptı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında hijyenik, pratik ve ekonomik özellikleriyle tek kullanımlık plastik ürünler son aylarda tüketim rekoru kırdı.

Tek kullanımlık ürünlere talep zirve yaptı
30.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:06

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında hijyenik, pratik ve ekonomik özellikleriyle tek kullanımlık plastik ürünler son aylarda tüketim rekoru kırdı. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, tek kullanımlık ürünlerin kullanımının ciddi çevresel sorunlara neden olabileceğini vurguladı.

Plastik ürünler daha çok piknik yapanlar, hastaneler gibi alanlarda kullanırken salgın endişesi nedeniyle artık evlerde ve iş yerlerinde de sıklıkla kullanılmaya başlandı. Virüs korkusu ile tek kullanımlık plastik ürünlere olan talep zirve yaptı. Tek kullanımlık ürünlerin kullanımının ciddi çevresel sorunlara neden olabileceğini vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, salgın süreci ile tüketim ve atık alışkanlıklarımızın da değişiklik gösterdiğini belirtip, "Tüketim alışkanlıkları doğrultusunda giderek artan miktarlarda oluşan atıklar ve oluşturduğu çevre kirliliği yaşamlarımızı, sağlığımızı tehdit eden önemli bir problem. Yapılan çalışmalara göre; Türkiye'de farklı sektörlerde toplam 8 milyon 612 bin ton plastik tüketilmekte, 1 milyon 800 bin ton plastik ambalaj piyasa sürülmekte ve bunun sadece 384 bin tonu toplanmaktadır. Bu noktada oluşan atıkların büyük kısmı kontrolsüz koşullarda doğaya bırakılıyor" dedi.

'ÇEVRESEL BİR SORUN'Plastik ambalaj malzemeleri ve tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanım sonucu oluşan atık çevresel bir sorun olarak karşımıza çıktığını dile getiren Kınay şu ifadeleri kullandı: "Yaşadığımız süreç; hijyenin sağlık için önemi ile sağlıklı şehirlerde yaşayabilmek için çevre sağlığı hizmetlerinin de önemini ortaya koymuştur. Virüs salgını nedeni ile çevre sağlığı ve kişisel hijyene yönelik hassasiyetin ve zorunluluğun arttığı bu dönemde atık yönetimi bu sürecin de en önemli parçalarından birisidir. Atık yönetimi ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından poşetlerin ücretli kullanımı süreci hayata geçirilmişti. Ancak salgın süreci ile tüketim ve atık alışkanlıklarımız da değişiklik gösterdi. Salgın süreci ile bu ürünlerin tercih edilmesi noktasında miktarlarda artışa yol açtı. Süreçte, sağlık ve hijyen nedeni ile ambalajlı ürün kullanımına yönelik artış, sağlık koşulları nedeni ile tek kullanımlık ürünler ve plastiklere yönelik eğilim, poşet kullanımı, tek kullanımlık eldiven maske gibi ürünler atık miktarı ve içeriğinde de değişikliklere ve yarattığı çevresel sorunlara neden olmaktadır."'ATIK YÖNETİMİ ÇOK ÖNEMLİ'

Atık yönetiminin önemine vurgu yapan Kınay, pandemi ile mücadele edilirken çevresel sorunlara da dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bir taraftan sağlık koşullarımızın korunması amacı ile önlemler almaya çalışırken, diğer taraftan bu önlemler neden ile oluşan başka bir çevresel etkiyi atık sorununu da doğru yönetmek gerekiyor. Üstelik oluşan bu atıkların kullanıcı durumuna göre virüs taşıma riski de bulunmaktadır. Bu süreçte atık yönetimin de çok etkin ve planlı yürütülmesi çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlar olarak bizlerin tüketim noktasında ihtiyacımız kadar ve kontrollü tüketim alışkanlığını yürütmemiz ve oluşan atıklarımızı evlerimizde ayrı toplamamız gerekirken geri kazanım ve bertarafına yönelik işlemlerin çevre ve halk sağlığına zarar vermeden gerçekleştirilmesi ve sürecin etkin yönetim ve denetimi en önemli faktördür" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Haber
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare...
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Hasan Polatkan Bülent Kuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Ersin Korkut Yeliz Yeşilmen
Spor Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Tek kullanımlık ürünlere talep zirve yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 09:06:01. #1.14#
title