Tek kullanımlık sabunlarla korona virüs tedbiri Mersin Büyükşehir Belediyesi, dışarıda çalışmak zorunda olan vatandaşlara tek kullanımlı sabunlar dağıtmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dışarıda çalışmak zorunda olan vatandaşlara tek kullanımlı sabunlar dağıtmaya başladı. Korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlanılan sabun dağıtımı, ilk olarak Türkiye'nin 4 bin yanına meyve ve sebze gönderen Toptancı Hal Kompleksi'nde başladı.

Her gün yüzlerce ton meyve ve sebzenin işlendiği, Türkiye'nin dört bir yanına gönderim yapan Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde görev yapan esnaf, korona virüs salgınına rağmen her gün sabah erkenden geç saatlere kadar işinin başında oluyor. Büyükşehir Belediyesi de hem esnafı hem de halk sağlığını korumak adına halde sıkı önlemler alıyor. Büyükşehir'in bünyesinde bulunan çok sayıda tek kullanımlık, kağıt formda sabun esnafa ve günlük giriş yapan vatandaşlara dağıtıldı. Çantada ya da cepte taşınabilen paket içinde yer alan kağıt sabun, özellikle saha çalışanlarının her ortamda el hijyenini sağlayarak virüs tehdidini azaltacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan dezenfeksiyon ekipleri de halde tüm toplu kullanım alanlarını, cadde, sokak ve dükkanları dezenfekte etmeye devam ediyor. Halk sağlığını korumak adına girişlerde ateş ölçümü yapan Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren sağlık ekipleri de Toptancı Hal Kompleksi'ne giriş yapan esnaf ve vatandaşların ateş ölçümünü yaparak, ateşi normalin üzerinde olanları sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

Büyükşehir'in Toptancı Hali içindeki uygulamalarından memnun olan Özgür Özcan, "İnsanlık için, Mersin için güzel bir çalışma. Ateşimize bakıldı, tek kullanımlık sabun teslim edildi. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Halde 26 yıldır çalışan Uysal Ersin ise, "Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ateşimiz ölçüyorlar, dezenfekte işlemi yapıyorlar. Her şeyle ilgileniyorlar" diye konuştu.

Sabun dağıtımının, dezenfeksiyon işlemlerinin ve ateş ölçümünün iyi bir çalışma örneği olduğunu söyleyen Ali Ummak da "Halk da bilinçlenip sokağa çıkmazsa, üstlerine düşeni yaparlarsa hepimiz için iyi olur. Bu çalışmadan dolayı Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu. - MERSİN

