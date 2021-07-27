TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
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TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında HES kodu sorulmuyorHaber-KameraEsma MURAT- Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA)-KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodu, İstanbulkart dolum cihazlarından alınan tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında sorulmuyor.

İstanbul'da tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında HES kodu sorulmuyor

Haber-KameraEsma MURAT- Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA)-KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodu, İstanbulkart dolum cihazlarından alınan tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında sorulmuyor. Koronavirüslü ya da temaslı olan kişiler HES kodları olmadan toplu taşıma kullanabiliyor.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artıyor. Günlük vaka sayıları 14 bini geçiyor. Bu süreçte koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodu daha da önem kazanıyor. Ancak İstanbul'a şehir dışından gelen ya da İstanbulkart'ı yanında olmayan vatandaşlar yolculuk yapabilmek için İstanbulkart dolum cihazlarından tek kullanımlık 'BİRgeç' kartı almaya yöneliyor. Yine toplu ulaşım kartı ile HES kodunu eşleştirmeyen kişilerde bu yolla toplu ulaşım araçlarına binebiliyor. Ancak toplu ulaşım kartı dolum cihazlarından alınan tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında HES kodu sorulmuyor. Böylelikle koronavirüslü ya da temaslı olan kişiler HES kodları olmadan toplu taşıma kullanabiliyor.

HES KODU HİÇBİR ZAMAN ALMADIM

Metrobüs kullanan Yıldız Göksu, Her gelen vatandaş tek kullanımlık kartlarla turnikelerden rahatça geçebiliyor. Her şeyimiz o kadar anlaşılmaz ki biz vatandaş olarak işin içinde çıkamıyoruzö dedi. Tek kullanımlık kart kullandığını söyleyen Erkan Şeker ise, Her zaman tek kullanımlık kart alıyorum. HES kodu hiçbir zaman almadım. Bazen müşteriye gitmem gerektiğinde tek kullanımlık kart alıyorum ve metrobüs kullanıyorum diye konuştu.

YETKİLİLER, BİR AN ÖNCE BU DURUMU DÜZENLEMELİ

Bir başka yolcu Mübarek Koçova, Tek kullanımlık kartların satılmaması lazım. Satılacaksa da alan kişinin adı, soyadı ve HES kodu sorulması gerekö ifadelerini kullandı. Murat Başaran ise, HES kodu sorulmadan bu kartlar satılırsa herkes bu kartları alır ve virüs daha çok yayılmaya başlar. Yetkililerin bu durumu bir an önce düzenlemesi lazım. HES kodu sorulmadan bu kartların satılması çok yanlış. Bu durum yetkililerin ne kadar lakayt çalıştıklarını gösteriyor. Ben bu durumda bir art niyet arıyorum dedi.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi Kentimizi ziyaret eden yabancı turistler, pasaportları ile HES kodu almaları ve toplu ulaşım kartlarıyla eşleştirmeleri gerekliliği nedeniyle toplu ulaşım kullanımında güçlükler yaşamaktadır. Bu nedenle turistlerin yoğun giriş ve kullanım yaptıkları turistik lokasyonlarda toplu ulaşımı sorunsuz olarak kullanabilmeleri için sınırlı kullanımlı biletlerin kullanımına istisnai olarak esneklik getirilmiştir. HES kodu eşleştirilmiş ve toplu ulaşımda HES kod kontrolü ile kullanılan İstanbulkart sayısı 17,8 Milyon olup (plastik ve dijital kart olarak) eşleştirme ve HES kontrol süreci devam etmektedir.

TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ
TEK KULLANIMLIK BİLETLERDE HES KODU TEDBİRSİZLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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