Tek komutla binlercesini ayağına getirdi... Geh, geh, geh!
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Tek komutla binlercesini ayağına getirdi... Geh, geh, geh!

Bursa'da yumurtadan yeni çıkan binlerce civciv, görme yetileri yeterli olmadığı için yeme sesle yönlendiriliyor.

02.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:10

Bursa'da yumurtadan yeni çıkan binlerce civciv, görme yetileri yeterli olmadığı için yeme sesle yönlendiriliyor. Tek komutla binlerce civcivi etrafında toplayan CEO'nun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Bursa'da bir tavuk üretim tesisinde yumurtadan çıkan binlerce civciv, özel kümeslere getirilip bırakılıyor. Görme kabiliyetleri yeterli olmayan civcivler, yemleri kendiliğinden bulamayınca, görevliler yem kanallarının bulunduğu bölgeye gelip buradan civcivlere geh, geh, geh diye seslenerek sese doğru gelmelerini sağlıyor. Sesi duyunca aynı yöne koşmaya başlayan binlerce civciv, yemlerin bulunduğu bölgede toplanıp karınlarını doyuruyor.

Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir'in binlerce civcivi tek komutla saniyeler içerisinde etrafında topladığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Firma veterinerleri, "Kuluçkalardan yeni çıkan civcivlerimizi kümeslerimizde anne şefkati ile karşılıyoruz. Civcivlerin ihtiyacı olan ısı, yem ve suyu hayvanlar daha kümese gelmeden hazır ediyoruz. Civcivler yumurtadan çıktıklarında sese daha duyarlı oldukları için yeme ve suya ulaşmalarında sesten yararlanıyoruz" diye konuştu.

(Uğur Uslubaş - Süleyman Aydın/İHA)

Tek komutla binlercesini ayağına getirdi... Geh, geh, geh!

Kaynak: İHA

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