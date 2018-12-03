Tek Koluyla 20 Yıldır Gazetecilik Yapıyor

Gaziantep'te bedensel engelli İsmail Tunç, 20 yıldır gazetecilik yaparak engellerini aşıyor. Yayımladığı haftalık gazeteyle bir yandan engellilerin sesini duyuran Tunç, bir yandan da engellilere örnek oluyor.

44 yaşındaki bedensel engelli İsmail Tunç, doğuştan engelli olmasına rağmen engellerine mahkum olmayarak 20 yıldır gazetecilik yapıyor. Yaklaşık 20 yıl önce yerel bir televizyon kanalının sahibi arkadaşından, engellilerle ilgili program yapma teklifinin gelmesi üzerine gazetecilik hayatına ilk adımı attığını dile getiren Tunç, yaklaşık 10 yıl boyunca sürdürdüğü programda engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını anlattıklarını aktardı.

Kafeyi ofis olarak kullanıyor

İsmail Tunç, imkanlar el verdiği taktirde tek hayalinin kendisi gibi engelli birkaç kişiye istihdam sağlamak olduğunu belirtti. Gaziantep'te 2009 yılında haftalık olarak yayın hayatına başlayan 'Biz de Varız' gazetesini dijital ortamda yayınlamaya devam eden Tunç, bir yandan da engellilere örnek oluyor. Gazetenin her alanıyla sadece kendisinin ilgilendiğini anlatan İsmail Tunç, "Yerel medyada olmak kolay değil. Bu mecrada para kazanmak kolay değil. Dolayısıyla tek başıma ancak buna gücüm yetiyor. Keşke imkanlar daha geniş olsa da özellikle engelli arkadaşlarımızı bu iş ile istihdam edebilsek" dedi.

"Engellerimizi fikirlerimiz ile aşmamız lazım"

İnsanların bedensel engellerini fikirleri ile aşması gerektiğine dikkat çeken gazeteci İsmail Tunç, "Hayatın her alanı herkes için zor. Tabi bizler engelli olarak biraz geriden geliyoruz. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bizler bu engeli aklımız ve fikrimiz ile bu engelleri yenmeye çalışıyoruz. Elbette zorlukları var ama biraz bardağın dolu tarafına bakmak lazım" şeklinde konuştu.

"Engellilerin hayata küsmeleri sadece kendilerini bağlar"

Doğuştan yürüyemeyen ve yalnızca bir kolunu kullanabilen gazeteci İsmail Tunç, hayata küsen engelli vatandaşların bu küskünlüklerinin sadece kendilerine acı çektireceğini söyledi. Tunç, "Engelli olup hayata küsen insanlara yıllar önce söyledik. Küsmeleri sadece kendilerini bağlar. Küserler ise sadece kendileri acı çeker. Ortaya çıkacaklar, konuşacaklar, dertlerini anlatacaklar, bir şeyler üretecekler ve özellikle bizde varız demeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Nefes alıyorsak kutlamaya değer"

İsmail Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün neşe ile kutlanması gerektiğini anlattı. Tunç, "Biz yıllarca bugünün güzelliklerle iyiliklerle ve neşe ile kutlanması gerektiğini dile getirdik. Buna hep itiraz ettiler. Engelin neyini kutluyorsunuz diye. Halbuki sadece yaşamak kutlamaya değerdir. Ne olursa olsun nefes alabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Engellerini azmi ile aşan gazeteci, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. - GAZİANTEP