Son dakika haber | Manisa'da, tek katlı evde yangın

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük çapta hasar oluştu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kırveli Mahallesi Sümer Caddesi, 6 numaradaki Raşide Ceylan'a ait tek katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tek katlı evde büyük çapta hasar oluştu.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI