Tek katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu
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Tek katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu

Samsun'un Bafra ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

12.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:21
Tek katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu

'un ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


Yangın, Mahallesi Hikmetbey Sokak'ta bulunan tek katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde metruk binada yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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