Tek katlı evler ve yön tabelaları kara gömüldü - Haberler
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Tek katlı evler ve yön tabelaları kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Güncel

Tek katlı evler ve yön tabelaları kara gömüldü Genç kızlar kar yağışını eğlenceye dönüştürerek halay çekti Bitlis'te 226 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kara gömüldü.

BİTLİS (İHA) - Tek katlı evler ve yön tabelaları kara gömüldü

Genç kızlar kar yağışını eğlenceye dönüştürerek halay çekti

Bitlis'te 226 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kara gömüldü.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 226 köy yolunu açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler ve yön tabelaları da kardan nasibin alarak neredeyse kayboldu. Özellikle Rahva mevkiinde etkili olan kar ve tipi hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşatırken, bir grup genç ise kar yağışını fırsata çevirerek halay çekti.

Köy yollarında özel idare, ana ve ara artellerde ise karayolları ve belediye ekipleri karla mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Tek katlı evler ve yön tabelaları kara gömüldü

Tek katlı evler ve yön tabelaları kara gömüldü

Tek katlı evler ve yön tabelaları kara gömüldü

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İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Son Dakika Haberleri

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