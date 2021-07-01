Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu

Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu.

Alınan bilgiye göre ilçenin Çerkeşli köyünde Mustafa Özkan'a ait tek katlı ahşap evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler hemen kendi imkanları ile söndürmeye çalıştılar, bir taraftjn da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmaneli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu
Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu
Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu
Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kerem Kamışlı
Spor Metin Oktay Diego Costa Fatih Terim Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:43:21. #1.14#

title