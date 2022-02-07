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TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, atıl durumdaki tek katlı evin ahşap çatısında yangın çıktı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, atıl durumdaki tek katlı evin ahşap çatısında yangın çıktı. Madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateşten çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi meydana geldi. Atıl durumdaki tek katlı evin ahşap çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde polis ekipleri tarafından trafik akışına kapatıldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Ekipler, yangının madde bağımlıları tarafından yakılan ateş sonucu çıktığını belirledi. Yangını çıkaran kişilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Merkezefendi, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haber

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