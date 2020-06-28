Tek katlı ev yangında küle döndü
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Tek katlı ev yangında küle döndü

Tek katlı ev yangında küle döndü Evinin yandığını gören baba gözyaşlarına hakim olamadı Uşak'ta, tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi.

28.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:15

Tek katlı ev yangında küle döndü

Evinin yandığını gören baba gözyaşlarına hakim olamadı

UŞAK - Uşak'ta, tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sabah saatlerinde Elmalıdere Mahallesi Yeniceköy caddesinde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre evde oturdukları sırada odadan duman çıktığını farkeden Cahit G. ve ailesi hemen evden dışarıya çıktı. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yükselen alevleri çaresizce izleyen aile itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Alevler karşısında gözyaşlarına hakim olamayan baba Bahattin G. çaresizce yangının söndürülmesini bekledi.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, aileden yaralanan olmaması teselli oldu. Öte yandan itfaiye ekipleri yangının çıkış nededine ilişkin çalışma başlattı.

Tek katlı ev yangında küle döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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