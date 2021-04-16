Tek katlı ev alev topuna döndü
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Tek katlı ev alev topuna döndü

Tek katlı ev alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Ovapınar köyünde bir evde çıkan yangında ev alev topuna döndü.

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Ovapınar köyünde bir evde çıkan yangında ev alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay Düzce Merkeze bağlı Ovapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur Ç.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen tek katlı evin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti. İtfaiye ekipleri tek katlı evde uzun süre soğutma çalışması yaptı. - DÜZCE

Tek katlı ev alev topuna döndü
Tek katlı ev alev topuna döndü
Tek katlı ev alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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