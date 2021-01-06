Tek katlı ev, alev alev yandı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde Erdoğan Yardımcı'ya ait tek katlı evde, gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Erdoğan Yardımcı ve ailesinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşadığı, Durabey köyündeki evlerini tatil dönemlerinde kullandığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı