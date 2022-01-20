Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü - Haberler
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Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ahşap ev küle döndü.

BALIŞEYH, KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ahşap ev küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen İbrahim Başaran (36) ise ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale Belediyesi ve Bahşılı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın, 1 saatlik çalışma süresinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde büyük çapta maddi hasar oluştu kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

Son dakika: Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, Balışeyh, Bahşılı, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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