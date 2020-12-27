Tek istekleri evlatlarının mezarının Müslüman topraklarda olması

Tek istekleri evlatlarının mezarının Müslüman topraklarda olması

Suriyeli aile Sırbistan'daki kampta ölen oğullarının cenazesini istiyor

23 yaşındaki Suriyeli gencin umut yolculuğu ölümle bitti, cenazesi morgda kaldı

Afyonkarahisar'daki acılı aile evlatlarının Sırbistan'daki cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a 6 yıl önce göç eden Suriyeli aile, sığınmacı olarak Sırbistan'a giden ve 1 hafta önce kaldığı kampta kalp krizi geçirerek öldüğü söylenilen 23 yaşındaki çocuklarının cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Acılı anne çocuğunun mezarının Müslüman topraklarda olmasını istediğini söyleyerek, yetkililerden yardım bekliyor.

Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı Karbouj ailesi yaklaşık 6 yıl önce Halep'ten Afyonkarahisar'a göç etti. Burada kendilerine bir yaşam kuran Karbouj ailesinin 23 yaşındaki oğulları Mohammad Almehdi Karbouj yaklaşık 3 ay önce sığınmacı olarak Avrupa ve İskandinav ülkelerinden birine geçiş yapabilmek için kaçak yollardan Sırbistan'a gitti. Sığınmacı olarak Sırbistan makamları ise Karbouj'ı geçici olarak Sid'deki mülteci kampına yerleştirdi. Karbouj burada yaklaşık 2 ay aldıktan sonra bir sabah kaldığı odada ölü bulundu. Sırbistan polisi yaptığı incelemelerin ardından Karbouj'un ölümünü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Karbouj'ın cenazesi birlikte gittiği arkadaşları tarafından teyit edilerek durum Afyonkarahisar'daki ailesine bildirildi. Büyük bir şok yaşayan aile ise bunun üzerine Sırbistan makamlarından çocuklarının cenazesini teslimini istedi ancak bu başvuruları karşısında Sırbistan'dan net yanıt alamadılar. Aile çocuklarının Türkiye'ye, Afyonkarahisar'a getirilerek defnedilmesini istiyor.

"Ağabeyimin cenazesi 1 haftadır morgda bekliyor"

Yaşadıkları olayla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Karbouj ailesinin en küçük ve Türkçe konuşabilen ferdi 14 yaşındaki Lin Karbouj, ağabeyinin çalışmak için Avrupa ülkelerine geçebilmek için Sırbistan'a gittiğini ifade etti. Karbouj ağabeyinin ölüm haberi ve sonrasında yaşananları ise şöyle anlattı:

"Ağabeyim 3 ay önce İstanbul'a gitti sonra Sırbistan'a gitti. Oraya gittiğinde bizlere fotoğraf attı. Kaldığı kampta kalp krizi geçirdi dediler. Polis gitmiş kaldığı kamptaki arkadaşlarına ağabeyimin kalp krizi geçirerek öldüğünü söylemiş. Arkadaşları da bizi aradı ve sonrasında bir arkadaşı teyzesinin oğlu olduğunu söyleyerek cesedini görüp teşhis etti. Biz ağabeyimin cenazesinin getirilmesini istiyoruz. Ağabeyim orada bir morgda kalıyor. Biz buraya getirilip burada defnedilmesini istiyoruz. Cenazesi 1 haftadan bu yana orada."

Anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor

Karbouj ailesi kendilerine yardım etmeleri için Afyonkarahisar Valiliği ve İnsanı Yardım Vakfı'na başvurdu. Aile şimdi kendilerine bir yardım eli uzanmasını bekliyor. Aslen Türk kökenli olduğunu söyleyen acılı anne İman Karaman ise, oğlunun fotoğraflarına sarılıp öperek, evladının cenazesinin Müslüman topraklarda defnedilmesi için yardım bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN