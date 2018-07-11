Tek İsteğim Çocuğumun Rahatça Yaşayabilmesi İçin Tedavi Edilmesi"

CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan ve "hidrosefali" (Beyin içinde çok fazla beyin ve omurilik sıvısının birikmesi sonucu ortaya çıkan rahatsızlık) tanısı konulan 3 yaşındaki Ayten Naz Çelik, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor.

Medicana Samsun Hastanesinde 28 haftalıkken doğan Ayten Naz, erken doğuma bağlı olarak beyin kanaması geçirince aynı hastanede tedavi altına alındı.

Küçük yaşında pek çok acı yaşayan, kafatasına 3 kez şant takılan ve bugüne kadar 6 ameliyat geçiren Ayten Naz'ın hastalığına bağlı göz ile mide rahatsızlığı nedeniyle de ameliyat edilmesi gerekiyor.

Ayten Naz'ın annesi Hatice Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kızından küçüğü olan Ayten Naz'ın küçük yaşta birçok acıyı üst üste yaşadığını söyledi.

Yaşıtlarının sokaklarda oyun oynadığını ancak Ayten Naz'ın rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yatağa bağımlı sürdürdüğünü anlatan Çelik, "Ayten Naz erken doğuma bağlı ilk olarak 1 haftalıkken, ardından 26 gün içinde aralıklarla 4 defa daha beyin kanaması geçirdi. Kızım 6 kez ameliyat geçirdi. Şu anda hastalığına bağlı olarak gözlerini ve yutma özelliğini kaybetti." dedi.

Minik kızının iyileşeceği günü umutla beklediğini dile getiren Çelik, "Kızımın rahat yaşayabilmesi için göz ile midesinden anti reflü ameliyatı olması gerekiyor. Ben kendimi Ayten Naz'a adadım. Gece uykularımız yok. Çok az bir süre uykuya dalıyor, ben de o sürede uyuyabiliyorum. Bu süreçte eşim de çok yardımcı oldu ancak çalıştığı için belirli bir yere kadar yardım edebiliyor. Şu an cihaza bağlı yaşıyor zaten, midesinden makineyle besleniyor." diye konuştu.

"Çocuğum yeter ki yaşasın, ben ona bir ömür boyu bakmaya razıyım"

Çocuklarını hayata tutundurmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Kendimiz ile çevremizin, arkadaşlarımızın sağladığı imkanlarla Ayten Naz'ın tedavisini buraya kadar getirdik. Allah devlete zeval vermesin, ilaçlarımızı ve çeşitli tıbbi cihazlarımızı karşılıyor. Bakım maaşı veriyor ancak Ayten Naz'ın iki üç operasyon daha geçirmesi gerekiyor. Eşim özel sektörde işçi olarak çalışıyor. Artık Naz'ı ameliyat ettirecek imkanımız kalmadı. Naz'ı tedavi ettiren bir hayırsever kardeşimiz çıkarsa çok mutlu olacağız."

Kızının bakımının zor olduğunu ancak ona bir ömür boyu bakacağına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Doktorların bana söylediği, bu hastalar en fazla 3 veya 4 yaşına kadar yaşıyor ancak ben bu söze katılmıyorum. Rabbimden ümit kesilmez, ben evladımın yaşayacağına inanıyorum. O yüzden yardım bekliyorum. Tek isteğim çocuğumun rahatça yaşayabilmesi için tedavi edilmesi. Çocuğum yeter ki yaşasın, ben ona bir ömür bakmaya razıyım."

Çelik, göz ve mide ameliyatının özel hastanelerde yapılması gerektiğini, devletin karşıladığının dışında bir miktar daha ödenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.