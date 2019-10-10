Tek isteği dolgu yol yapılması

10.10.2019 10:52

Emekli olduktan sonra kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapmaya başlayan Ayhan Tırpan, Serpincik Köyü ile Serpincik Göleti arasında bulunan 400 metrelik yolun yapılmasını istedi.



Bahsi geçen yolun stabilize olması nedeniyle kendisi ile birlikte yol üzerinde bulunan bağ evinde yaşayan vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Tırpan, Vali Salih Ayhan'dan destek istedi.



Bahar aylarında oluşan çamurdan dolayı araçların bu yolda ilerleyemediğini belirten Tırpan, her defasında köylülerden yardım isteyerek araçlarını bataktan kurtardıklarının altını çizdi.



Tırpan, "Söz konusu yol toplamda 600 metre ama bunun 200 metresi dolgu yol yapılmış durumda. Kalan 400 metre ise stabilize yol halinde. Kadastroda imarlı. Bu yola ben 6-7 kamyon mermer kırığı getirdim ama İl Özel İdare'nin dozerleri her sene sıyırdı sıyırdı, kenara attı. Bu yolda perişanlık çekiyorum. Sonbaharda ve ilkbaharda eşyalarımı 400 metre boyunca sürekli sırtımda taşımak zorunda kalıyorum. Ben burada kaz besiciliği yapıyorum. Emekliyim. Bu şekilde bir uğraşa girdim ama bu yol beni perişan ediyor. Yolun bu durumda olmasından dolayı giremiyoruz, çıkamıyoruz. Hayvanlarımıza bakamıyoruz. Sayın Valimize sizin aracılığınızla sesleniyorum. Buraya araçların çamura girip batmadan gidebilmeleri için sadece dolgu yol istiyorum, asfalt da istemiyorum. Sayın Valimiz Salih Ayhan'dan önemle rica ediyorum. Burada benim haricimde 5-6 bağ evi daha var. Bütün araçlar burada batıyor ve sürekli yardımlaşarak araçlarımızı çıkarıyoruz. Köyden traktör tutarak araçlarımızı çamurdan çıkarıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA