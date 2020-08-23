Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare...
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Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare...

Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare arıyor İş kazasında hayatı karardı, şimdi yaşadığı acılar nedeniyle geceleri uyuyamıyor Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve 22 yıl önce yaşadığı iş kazası sebebiyle tekerlekli sandalyeye...

23.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:14

Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare arıyor

İş kazasında hayatı karardı, şimdi yaşadığı acılar nedeniyle geceleri uyuyamıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve 22 yıl önce yaşadığı iş kazası sebebiyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan 41 yaşındaki Yusuf Taşören, tüm vücudunu saran ağrılar karşısında büyük acı çekiyor. Yetkililerden tedavisi için yardım isteyen Taşören, acıları yüzünden ölmeyi bile düşündüğünü söyledi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan 41 yaşındaki Yusuf Taşören, 1998 yılında Diler Holding'e bağlı çelik fabrikasinda iş makinesi ile kaza geçirdi. 21 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı şekilde yaşayan Yusuf Taşören'in tüm ihtiyaçlarını annesi Sevim Taşören'in karşılıyor. Yusuf Taşören, 1 yıldır sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda oluşan nöropatik ağrılar nedeni ile büyük acı çekiyor. Onlarca hastaneye giden Taşören yaşadığı ağrılara çare bulamadı. Tüm vücudunu saran ağrılar nedeni ile uyuyamadığını belirten Taşören, tedavi olması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Maddi bir beklentisinin olmadığını, ancak kendisini tedavi ederek acılarını dindirecek bir doktor aradığını belirten Taşören, yaşadığı ağrılara dayanamadığını belirtti.

"Her işimi annem yapıyor"

Yaşadığı iş kazasını ve daha sonraki süreçte yaşadıklarını anlatan Yusuf Taşören, "1998 yılında iş kazası geçirdim. Tamircilikten başladım, makine yağcılığı yaptım. Daha sonra da iş makinesi operatörü oldum. Bu sırada 1996 yılında da babamı kaybettim. 1998 yılında da o kazayı yaşadım. Ben iş makinesi ile ocağa giriyordum. Geri geri araçla ilerlerken sadece omzumdan sıkıştığımı hissettim. Başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. 4 ay boyunca yoğum bakımda kalmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Ondan sonra yaklaşık 22 yıldır engelliyim. 22 yıldır yürüyemiyorum. Annemin yarımı ile günlük ihtiyaçlarımı gideriyorum. Tekerlekli sandalyeye annemin yardımı ile oturuyorum. Banyoyu da annem yaptırıyor. Her işimi annem yapıyor" dedi.

"Anneme, kardeşlerime diyorum ki beni vurun"

Yaşadığı ağrılar nedeni ile ölmeyi bile düşündüğünü ifade eden Taşören, "Son 1 yıldır olan ağrılarım dayanılmaz. Bunu tarif etmek zor. Omurilikten kaynaklanan bir ağrı. Geçmişti bu ağrılar ama son 1 yıldır tekrar başladı. Bunun üzerine de kas ağrıları başladı. Başımdan ağrı vuruyor, ayaklarıma kadar ağrıyor. Hiç uyuyamıyorum. Sabaha kadar oturuyorum. Allah düşmanıma bile vermesin. Bu durum beni çok zorluyor. Bazen öyle gün oluyor ki anneme, kardeşlerime diyorum ki beni vurun. Çok kötü bir ağrı dayanamıyorum. Defalarca hastaneye gittim, hap yazıp gönderiyorlar. Ama 2 yıl önce bu ağrı yine başlamıştı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Prof. Dr. Hüsnü Efendi tarafından tedavi edildim. Ağrılarım geçmişti. Ben maddi olarak hiçbir şey istemiyorum, bu yönde hiçbir isteğim yok. Benim yetkililerden, Sayın Cumhurbaşkanımdan, Sağlık Bakanımdan tek istediğim, beni tedavi ettirmeleri" diye konuştu.

"Allah böyle bir şey kimsenin başına vermesin"

İlerleyen yaşına rağmen oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılayan ise, Yusuf Taşören'in yaşadığı acıların kendisini bir anne olarak çok üzdüğünü belirterek, "Her ihtiyacını ben karşılıyorum. Banyosunu ben yaptırıyorum. Tekerlekli sandalyesini getiriyorum, yatağına yanaştırıyorum. Ben kaldırıyorum, o da yardımcı oluyor. Daha sonra götürüyorum, banyosunu yaptırıyorum. Her işini ben görüyorum evladım. Zorlanıyorum. Onu kaldırmaktan bileklerim şişti. Kollarım ağrıyor, sırtım ağrıyor kaldırırken. Allah böyle bir şey kimsenin başına vermesin" şeklinde konuştu.

Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare...

Kaynak: İHA

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