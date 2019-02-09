Tek İstedikleri Ülkelerine Dönmekti

Sekapark-Plajyolu Akçaray seferleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattının, Sekapark-Plajyolu arasındaki güzergâhında çalışmalar tamamlandı. Bilim Merkezi'nden başlayıp Plajyoluna kadar uzanan 2.2 km uzunluğundaki Tramvay uzatma hattının ilk etabının açılışı Seka-Bilim Merkezi Durağında yapıldı.

PROTOKOL YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekerya Özak, Ak Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Ulaşım Park Aş Genel Müdür Vekili Dr. Zafer Aydın, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

10 MİLYON YOLCU TAŞIDIK

Açılışta kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu; "Bugün Akçaray'ımızın ikinci etabını hizmete alıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. 17 Haziran 2017'de bir rüyamız gerçek oldu.

Şehir tarihinin ilk tramvayını Kocaeli'ne kazandırdık. Tramvayımızın adına siz karar verdiniz. Rengini sizler belirlediniz. Akçaray, toplu taşımada bir numara haline geldi. Bu zamana kadar 10 milyonu aşkın kardeşim, Akçaray ile seyahat etti" dedi.

YERİN ALTINDAN YENİ YOLLAR AÇIYORUZ

Akçaray hattının daha da büyüyeceğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu; "İzmit'in her yerine Akçaray sefer yapacak inşallah. Diğer taraftan metromuzun da temelini attık hamdolsun. Yerin altında da yeni yollar açıyoruz. Kocaeli'yi geleceğe metroyla taşımanın gururunu da yaşayacağız. Bugün 2. Etabın, ilk bölümünü hizmete alıyoruz. Toplam 2.2 kilometreden oluşan ikinci etabın,

İlk bölümü 1.6 kilometreden oluşuyor. Seka Devlet Hastanesi ile Okullar bölgesine uzanıyor. Öğrencilerimiz, hastalarımız, refakatçilerimiz, sağlık çalışanlarımız artık çok daha rahat edecek. Çok daha hızlanacağız, trafikte zaman kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SEKA PARK MERKEZ HALİNE GELDİ

Başkan Karaosmanoğlu'nun ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, söz aldı. Milletvekili Işık; "Bugün önemli bir hizmetin tanıtımında aranızda olmaktan büyük gurur duyuyorum. Burası bir dönemin en önemli yerlerinden biri Seka. Seka'yı imara açmayı planlayanlar zamanında biz burayı şehre kazandırmak istediğimizde bize tepki gösterdiler. Fakat şükürler olsun ki bugün Seka bölgemiz vatandaşlarımızın nefes aldığı bir merkez haline geldi. İnanıyorum ki bu açılışını yapacağımız tramvay halkımıza hayırlı olsun" dedi.

İLK SEFERİN VATMANI BAŞKAN KARAOSMANOĞLU

Konuşmaların ardından tramvay hattının Seka Devlet Hastanesi – Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısmı hizmete açıldı. İlk sefere protokol ile birlikte vatandaşlar katıldı. İlk seferin Vatmanlığını ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Toplam 2.2 km'lik hattın, bin 600 metre Seka Devlet Hastanesi – Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısmı hizmete alındı. Sekapark – Plajyolu hattında 4 istasyon bulunuyor. 2. Kısım Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü istasyonları arasında hizmet verecek. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Gidiş-dönüş 15 km'lik mevcut tramvay hattına 5 km'lik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli'ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 km'ye çıkartılacak.?

Kaynak: Bültenler