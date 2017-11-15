SAMSUN (İHA) – Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye yerleşen ve ayakkabı boyacılığı yapan 12 yaşındaki Suriyeli Eymen Munir Masdo'nun tek hayali, asker olup ülkesine dönmek.



Suriye'de yaşanan karışıklıklar sebebiyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşmek zorunda kalan Eymen Munir Masdo, 3 yıldır ailesine bakabilmek için ayakkabı boyacılığı yapıyor. 9 yaşından itibaren soğuk kaldırım taşlarında akşam saatlerine kadar ayakkabı boyamak için emek sarf eden mülteci çocuk, kazandığı 3-5 lira ile her ay ev kirası ödeyip, hasta olan ailesine bakmaya çalışıyor.



"Büyüyünce asker olacağım"



Ülkesinde yaşanan savaşlardan etkilendiğini dile getiren Eymen Munir Masdo, "Savaş yüzünden ailemle birlikte buraya yerleşmek zorunda kaldık. 3 yıldır buradayız. Biz 6 kişilik bir aileyiz ve babam felç olduğu için çalışamıyor. Annem de evde diğer kardeşlerime bakıyor. Ben de boyacılık yapıyorum. Kazandığım paralar ile aileme yardımda bulunuyorum. 200 TL ev kirası ödüyoruz. Bir ağabeyim ise şu an Suriye'de asker. Esad rejimine karşı savaşıyor. Ben de büyüdüğümde asker olacağım ve Suriye'ye geri döneceğim. Orada savaşacağım" dedi. - SAMSUN