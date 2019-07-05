Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde, tek gözlü ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen buzağı, doğumdan sonra öldü.
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde, tek gözlü ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen buzağı, doğumdan sonra öldü.
Dereköseler köyünde oturan bir çiftçiye ait inek doğum yaptı. 8,5 aylık doğan buzağının tek gözlü ve burun delikleri olmadığı görüldü. Görenleri şaşkına çeviren buzağı, doğumun ardından yaşama tutunamadı. Dereköseler köyü muhtarı Ersoy Miyanyedi, buzağının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
- Zonguldak
Dereköseler köyünde oturan bir çiftçiye ait inek doğum yaptı. 8,5 aylık doğan buzağının tek gözlü ve burun delikleri olmadığı görüldü. Görenleri şaşkına çeviren buzağı, doğumun ardından yaşama tutunamadı. Dereköseler köyü muhtarı Ersoy Miyanyedi, buzağının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
- Zonguldak
Kaynak: DHA
Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Babacan'ı severim ancak AK Parti'ye zarar verecek girişimi doğru bulmuyorum
Son Dakika Haberleri