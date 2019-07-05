Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü

Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde, tek gözlü ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen buzağı, doğumdan sonra öldü.

Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde, tek gözlü ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen buzağı, doğumdan sonra öldü.
Dereköseler köyünde oturan bir çiftçiye ait inek doğum yaptı. 8,5 aylık doğan buzağının tek gözlü ve burun delikleri olmadığı görüldü. Görenleri şaşkına çeviren buzağı, doğumun ardından yaşama tutunamadı. Dereköseler köyü muhtarı Ersoy Miyanyedi, buzağının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et