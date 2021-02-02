Tek elli balıkçının yaşam azmi
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Tek elli balıkçının yaşam azmi

02.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:51
Tek elli balıkçının yaşam azmi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan balıkçı Mithat Doğar (32), henüz ilkokul öğrencisiyken eline aldığı bir cismin patlaması sonucu sağ elini ve sol gözünü kaybetti.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan balıkçı Mithat Doğar (32), henüz ilkokul öğrencisiyken eline aldığı bir cismin patlaması sonucu sağ elini ve sol gözünü kaybetti. Doğar, amcasının yanında yevmiyeli olarak çalışarak tek elle kürek çekip ailesini geçindiriyor.

Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası balıkçı Mithat Doğar, ilkokul öğrencisiyken Zernek Baraj Gölü'nün kıyısında bir cisim buldu. Doğar, oyun oynadığı sırada cisim patladı. Patlamayla birlikte sağ elini ve sol gözünü kaybeden Doğar, amcasının yanında yevmiyeli olarak işe başladı. Doğar, kışın sabahın erken saatlerinde amcasıyla birlikte buz tutan barajda teknelerini sürükleyerek suya ulaştırıyor. Balıkçı amcasıyla tekneyi güçlükle suya ulaştıran Doğar, tek elle kürek çekiyor. Küçük balıkçı teknesinde tek elle kürek çeken ve ailesini geçindirmek için çalışan Doğar'ın azmi ise takdir topluyor.

BELGESEL OLDUDoğar'ın hayatı ve verdiği yaşam mücadelesi ise belgesel oldu. Doğar'ın hikayesi öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Özkan Çörek tarafından belgesel haline getirildi. Ailesine bakmak zorunda olduğunu belirten Doğar, engelinden dolayı iş bulamadığını 3 çocuğu ile birlikte 5 nüfus olduklarını ve ailesini rahatlıkla geçindirmek için bir işinin olmasını istiyor. 

Tek elli balıkçının yaşam azmi
Tek elli balıkçının yaşam azmi
Tek elli balıkçının yaşam azmi
Tek elli balıkçının yaşam azmi
Tek elli balıkçının yaşam azmi
Tek elli balıkçının yaşam azmi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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