Tek Durak Ofis Yatırımcılara Kolaylık Sağlayacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tek Durak Ofis sistemi sayesinde yatırımcıların, işlemlerini tek merkezden hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayacağını, ayrıca devlet teşvikleri ve yatırım yeri konusundaki sorularına da yanıt verilebileceğini bildirdi. Tek Durak Ofis pilot çalışması, mayıs ayında Adana'da hizmet vermeye başlayacak.

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından "Tek Durak Ofis" sisteminin tanıtım düzenlendi. Toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2003-2016 yıllarında gerçekleşen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının toplam bedelinin 177 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin, 2012'den beri Batı Asya'daki en büyük yabancı yatırım çeken ülke konumuna geldiğini söyledi.

Yabancı yatırımcılar için bürokratik işlemlerin hızlandırılması amacıyla Tek Durak Ofis sisteminin uygulamaya konulduğunu ve bu ofisin içerisinde Adana'nın da bulunduğu pilot illerde de benzer çalışmalara başladığını belirten Vali Demirtaş, "Hem Adana'da yatırım yapan girişimcilerimizin işini kolaylaştırmayı hem de yabancı yatırımcılar için Adana'yı çok daha cazip hale getirmeyi hedefleyen bu ofis sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar işlemlerini tek merkezden hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilecek, devlet teşvikleri ve yatırım yeri konusundaki sorularına da yanıt alabilecek" şeklinde konuştu.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ise uluslararası yatırımlar bağlamında karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin bürokratik süreçlerin karmaşıklığı olduğunu vurgulayarak "Yabancı yatırımcılar açısından bürokrasiden kaynaklanabilecek karmaşıklıklardan dolayı yatırımdan vazgeçme veya farklı yatırım yollarını tercih etme eğilimi meydana gelebilmektedir. Yatırımcılara bürokratik anlamda yardımcı olacak Tek Durak Ofis sistemi ile bunun önüne geçilebilecek" diye konuştu. - ADANA