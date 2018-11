Tek Dilekleri Kızlarının Sağlığına Kavuşması

Zonguldak'ta 6 aylıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağlık problemleri yaşayan 1,5 yaşındaki Büşra Cin'in hastalığına teşhis konulamadığını ileri süren ailesi, kızlarının sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Elvanpazarcık beldesinde yaşayan Suat ve Aysun Cin çiftinin iki çocuğundan biri olan Büşra Cin, 6 aylıkken fenalaşmasının ardından kentteki bir hastaneye götürüldü, daha sonra da Ankara'ya sevk edildi.

Kızlarının hastalığına teşhis konulamadığını ve geçen sürede görme, konuşma, yürüme ve beslenme sorunları yaşamaya başladığını öne süren aile, Büşra'nın sağlığına kavuşmasını umut ediyor.

Baba Suat Cin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızlarının aşırı huzursuzluğundan dolayı kentteki bir hastaneye başvurduklarını ve gözlerinin görmediğinin kendilerine söylendiğini belirtti.



Daha sonra Ankara'daki bir göz hastanesine gittiklerini, orada da nörolojik bir durum olduğunun kendilerine söylendiğini ifade eden Cin, "Nörolojiye gittik. 1,5 yıldır nörolojinin takibi altındayız. Bir sürü ücretli, ücretsiz testler yapıldı, hiçbir şekilde bu zamana kadar bir işaret, bir ışık bulunamadı. Hiçbir şekilde teşhis de konulamadı." dedi.



Cin, kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediklerini anlatarak, şöyle devam etti:



"En son bir kağıt verdiler. O kağıtta da bizim okuyabileceğimiz, anlayacağımız hiçbir şekilde bir şey yok zaten. Araştırabileceğim yerlerde araştırdım. Tıpta da adı konulamayan bir şeyden şüphelenildiğini söylediler. Şu an için de bu evraktan başka hiçbir şey elimizde yok. Şu an hala bekliyoruz. Aklımın yettiği, maddi durumumun elverdiği her yere, hastanelere götürdüm. Hiçbir şekilde daha şu ana kadar teşhis konulamadı. Yetkililerin bize yol göstermelerini istiyorum. Kimseden maddi bir yardım istemiyorum. Çocuğumun rahatsızlığını bulsunlar, 'şu problemi var.' desinler, bu da bizim için yeterlidir. Ben evimi, yurdumu satarım, çocuğumun tedavisini yaptırırım."



Kızının şu an 3-4 sakinleştirici kullandığını, bazı zamanlar onların da etkisiz kaldığını aktaran Cin, kızlarının kendilerine yalvardığını hissedebildiğini ancak ellerinden bir şey gelmediğini sözlerine ekledi.