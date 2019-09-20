20.09.2019 15:23

Tek depoda 59 kilometre yakıt tasarrufu sağlayan akaryakıt tanıtıldı

İSTANBUL - BP'nin uluslararası Ar-Ge tecrübesi ile geliştirilen, motordaki kirle savaşan yenilikçi 'ACTIVE technology' formüllü akaryakıtları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Sürekli kullanımda araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olan yeni ACTIVE Technology formüllü BP Ultimate Euro Diesel'in bir depoda 59 kilometreye kadar daha fazla yol imkanı sağladığı belirtildi.

Global boyutta dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme çalışmalarını uzun yıllardır devam ettiren dünyanın önde gelen akaryakıt şirketlerinden BP,düzenlediği basın toplantısında tanıttığı yenilikçi teknolojisi ACTIVE Technology formüllü BP Ultimate Euro Diesel'in, bir depoda 59 kilometreye kadar daha fazla yol imkanı sağladığı belirtildi. BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen'in ev sahipliğinde Türk akaryakıt sektörünün standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların paylaşıldığı basın toplantısı BP'nin yerel ve uluslararası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Milyonlarca dolarlık yatırımla yıllarca süren araştırmaya geliştirildi"

Yeni ürün hakkında bilgi veren Martin Thomsen, "ACTIVE technology, sadece BP'nin kullanımı amacıyla geliştirilmiş bir teknolojidir. Milyonlarca dolarlık yatırımla yıllarca süren araştırmaya geliştirildi. Bilim adamları, teknisyenler ve mühendisler, bizim Ar-Ge merkezimizde yoğun çalışmalar sonucunda müşterilerimize yüksek kaliteli bir ürün sunmak amacıyla geliştirdi. Özelliği ise motorun temizlenmesini sağlamak. Yakıt, motoru temizleme becerisini arttırmasını sağlar. Daha yumuşak bir sürüş ve motordaki kirlerin temizlenmesini sağlar.Yeni ürünümüz depo başına 59 kilometre tasarruf sağlıyor. Bu durum yakıtın temizleme becerileri geliştirildiği için mümkün olabiliyor. Böylece kirler bertaraf ediyor, daha iyi bir yanma sağlanıyor, motor daha temiz olduğu için depo başına 59 kilometreye kadar daha fazla yakıt tasarrufu sağlanıyor. Yeni ürün sadece dizel için geçerli değil. BP'nin tüm akaryakıtlarında bugünden itibaren ACTIVE technology sunulacak. Türkiye, dizele dayalı bir piyasa olduğunu için konuşmalarımızda dizele odaklandık. Benzinde de aynı faydalar sağlanıyor" dedi.

Thomsen, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni ürün çok maliyetli bir yatırımımızdı. Sürekli gelişen Ar-Ge çalışmamız var. İlk olarak Ultimate yakıtı 2004 yılında Türkiye'de duyurduk. Sonuncusunu ise bu yıl tanıtmış durumundayız. Yıllar içinde milyonlarca dolarlık Ar-Ge yatırımı olduğu için eminim ki çok yeni yatırımlar da olacak ve yenilikler gelecek".

Yakıtların, Almanya'nın Bochum kentinde bulunan BP'nin Avrupa'daki en büyük global akaryakıt teknoloji merkezinde kapsamlı testlere tabi tutulduğu aktarıldı.110 farklı test metodundan geçerek 50 bin saatten fazla süren motor ve araç deneme testlerinin sonucunda yenilikçi ACTIVE technology formüllü BP Akaryakıtları pazara sunulduğu kaydedildi. Bu merkezde yapılan çalışmalarla test edilen yeni akaryakıtlarının, sürekli kullanımda, motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olduğu açıklandı.

Kaynak: İHA