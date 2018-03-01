Tek Çuvalla İş Yerine Giren Hırsızlar, İçerideki Sigaraları Koli ve Çuvallarla Taşıdı

Gaziantep'te soğuk ve yağışlı havaları fırsat bilen hırsızlar, girdikleri bir iş yerinde adeta hazine buldu. Ellerinde bir adet çuval ile iş yerine giren hırsızlar, toplamda aldıkları 650 karton sigarayı koli ve çuvallarla taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde bulunan Şehmuz Polat'a ait kuruyemiş dükkanına kimliği belirsiz 2 şahıs girdi. Ellerinde bir adet çuval ile raftaki sigaraları gören hırsızlar, işyerindeki gizli dolapta saklı olan sigara kartonlarını da buldu. İşyerinden depoya inen gizli bölmeyi de fark eden hırsızlar, depoda ise yüzlerce karton sigaranın bulunduğu kolilerin de farkına vardı. İş yerindeki güvenlik kameralarının yönlerini de değiştiren hırsızlar, kameralara yakalanmaktan kurtulamadı.

Tek çuvalla geldiler

Hırsızlar, önce iş yerinin raf ve dolabında bulunan pahalı sigaraları çuvala doldur. Ellerindeki çuvalın almaması nedeniyle iş yerinde bulunan şeker çuvallarından birini leğene boşaltan hırsızlar, kalan sigara kartonlarını ise bu çuvala koydu. Çuvalları, iş yerine yakın bölgede bulunan araca götüren hırsızlar, iş yerine tekrar geri döndü.

Defalarca gidip geldiler

İş bu kez iş yerinin deposuna inen hırsızlar, yaklaşık 605 karton sigaranın yer aldığı kolileri taşımaya başladı. Araca sigaraları götüren hırsızlar, güvenlik kameralarında tekrar geri dönüp, diğer kolileri de alıp taşıdığı görüldü. Defalarca kez iş yeri ile araç arasındaki mesafede gidip gelen hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kredi çekerek aldığı sigaralar gitti

İş yeri sahibi Şehmuz Polat, yaklaşık 1 hafta önce Esnaf Kredi ve Kefalet kooperatifinden 100 bin TL kredi çekerek aldığı sigaraların hepsinin çalındığını ifade etti. Toplam 105 bin TL değerinde sigara ile birlikte kasada bulunan 3 bin TL tutarındaki nakit paranın da alındığını anlatan Polat, "Hırsızlar, kapıyı zorlayıp içeri girmişler. Ne kadar sigara varsa hepsini alıp götürmüşler. Ayrıca çuvalı kullanmak için bir çuval şekerimi de dökmüşler, heba etmişler. Çok büyük zararım oldu" diye konuştu.

Polis soruşturma başlattı

Güvenlik kameraları tarafından dakikalarca sürdüğü belirlenen olay esnasında soğuk hava ve yağış nedeniyle kimsenin sakakta bulunmadığı belirlendi. Hırsızların yönlerini değiştirmelerine rağmen iş yerindeki güvenlik kameralarına yakalandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, inceleme yapmak üzere güvenlik kamera kayıtlarına el koydu. Polis, şahısların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. - GAZİANTEP