Tek Celsede Boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Fotoğraflarını Silmeye Kıyamadı
9 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan ancak 14 ay sonra boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Instagram hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını silmedi. Çiftin bu durumu takipçilerinin de gözünden kaçmadı.
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, 26 Kasım'da 8 dakikalık duruşmada tek celsede boşandı. Adliye çıkışında "Severek evlendik, saygıyla ayrılıyoruz" diyen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Instagram hesaplarından hala fotoğraflarını silmedi.
FOTOĞRAFLARINI SİLEMEDİLER
Yaşadığı her anı sosyal medya hesabı Instagram paylaşan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı anılarını silmeye kıyamadı. 9 yıllık ilişkilerini bitiren ünlü çift, Instagram hesaplarından birbirlerinin fotoğrafları silmedi.
"NİYE SİLMİYORSUN?"
Acun Ilıcalı'nın baze takipçileri, Subaşı ile fotoğraflarının altına "Abi kaç haftadır bekliyorum niye silmiyosun?" yorumları yaptı.
"SEVEREK EVLENDİK, SAYGIYLA AYRILIYORUZ"
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 26 Kasım'da Silivri Adliyesi'nde 8 dakikada boşandı. Boşanma sonrası açıklama yapan Ilıcalı, "Her evlilikte boşanmada var, ayrılmakta var. Bizde Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası bir kaç kere konuştuk denedik. Kurtaramadık. İkimiz için de iyi günler olacaktır diye düşüyorum. Severek evlendik yürütemedik, saygıyla da ayrılıyoruz" demişti.
İşte Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın silmediği kıyamadığı bazı fotoğrafları...
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Para var kari var care var para yok Kari yok care yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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silmeye kıyamamışlardır ne varki bunda şuan boşanmış olmaları geçmişteki güzel anılarını yok saymayı gerektirmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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çünkü anlaşmalı boşandılar tv 8 iflasCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şeyma, bu tipsiz herifte ne bulmuş tabiki PARA yakında tekrar evlenirlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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birşey var ama çözemedim hala çıkar kokusu yakında????Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır