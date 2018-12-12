Tek Celsede Boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Fotoğraflarını Silmeye Kıyamadı

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, 26 Kasım'da 8 dakikalık duruşmada tek celsede boşandı. Adliye çıkışında "Severek evlendik, saygıyla ayrılıyoruz" diyen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Instagram hesaplarından hala fotoğraflarını silmedi.

FOTOĞRAFLARINI SİLEMEDİLER

Yaşadığı her anı sosyal medya hesabı Instagram paylaşan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı anılarını silmeye kıyamadı. 9 yıllık ilişkilerini bitiren ünlü çift, Instagram hesaplarından birbirlerinin fotoğrafları silmedi.

"NİYE SİLMİYORSUN?"

Acun Ilıcalı'nın baze takipçileri, Subaşı ile fotoğraflarının altına "Abi kaç haftadır bekliyorum niye silmiyosun?" yorumları yaptı.

"SEVEREK EVLENDİK, SAYGIYLA AYRILIYORUZ"

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 26 Kasım'da Silivri Adliyesi'nde 8 dakikada boşandı. Boşanma sonrası açıklama yapan Ilıcalı, "Her evlilikte boşanmada var, ayrılmakta var. Bizde Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası bir kaç kere konuştuk denedik. Kurtaramadık. İkimiz için de iyi günler olacaktır diye düşüyorum. Severek evlendik yürütemedik, saygıyla da ayrılıyoruz" demişti.

İşte Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın silmediği kıyamadığı bazı fotoğrafları...