Tek Bir Atomun Manyetik Rezonansı İlk Kez Görüntülendi

İnsanlık, daha küçük detayları incelemek için yeni teknolojiler ve yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmada, tek bir atomun MRI incelemesi yapıldı.

Temel Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olan Kuantum Nanobilim Merkezi'nde yapılan çalışmada, uluslararası işbirliği ile tek bir atomun manyetik alanı görüntülendi.

MRI cihazlarına ve teknolojisine aslında epey hakimiz. Hemen hepimizin ya "MR çektirmişliği" ya da MR çektirmiş bir tanıdığı bulunuyor. Bu yöntemde dairesel olarak hareket eden tarama cihazı, insan bedenindeki yapıyı elektron ve protonlar temelinde görselleştirmeyi sağlıyor.

Yeni sistem, bu işlemin tek bir atom için de gerçekleştirilebildiğini ortaya çıkardı. Nature Physics'de yayımlanan makaleye göre ekip, tarama tünelleme mikroskobu adı verilen bir yöntem kullandı. Bu yöntem, bir iğne ucunda duran atomun etrafında dönmesine dayanıyor. Cihazın ucu ile diğer tarafı ve mıknatısları ters yönlü olarak dönüyor. Bu da kutuplaşma yaratıyor ve parçacıkların gözlemlenmesi gerekiyor.

Araştırmalarda incelenen iki atom olan demir ve titanyumun ikisi de metal özelliğine sahip idi. Araştırmacılardan Dr. Yujeong Bae, pek çok manyetik etkileşimin nano ölçüde ortaya çıktığını belirterek bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini, mikroskop ölçüsünde yapılan incelemelere önem verildiğini söyledi.