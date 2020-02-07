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Tek beyandan vazgeçilmeli ya da kademe oluşturulmalı

Dün DÜNYA'nın manşet haberine de konu olan, muhtasar beyanname ile SGK bildirimlerinin tek beyan olarak verilmesine ilişkin uygulama için geri sayım başladı.

07.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:09
Tek beyandan vazgeçilmeli ya da kademe oluşturulmalı

Dün DÜNYA'nın manşet haberine de konu olan, muhtasar beyanname ile SGK bildirimlerinin tek beyan olarak verilmesine ilişkin uygulama için geri sayım başladı. Muhtasar beyanname ile SGK aylık bildirimleri, 1 Ocak'tan itibaren tek beyan haline getirildi. İlk beyan 26 Şubat'ta verilecek.

Kaynak: Dunya.com

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