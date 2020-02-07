Tek beyandan vazgeçilmeli ya da kademe oluşturulmalı

07.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:09

Dün DÜNYA'nın manşet haberine de konu olan, muhtasar beyanname ile SGK bildirimlerinin tek beyan olarak verilmesine ilişkin uygulama için geri sayım başladı. Muhtasar beyanname ile SGK aylık prim bildirimleri, 1 Ocak'tan itibaren tek beyan haline getirildi. İlk beyan 26 Şubat'ta verilecek.