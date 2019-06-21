Tek Bataryayla 1.050 Kilometre Seyahat Edebilen Dünyanın İlk Elektrikli Uçağı Tanıtıldı

En fazla dokuz yolcu alabilen ve oldukça güzel bir tasarıma sahip olan Alice, tam dolu tek bir bataryayla 10.000 fit yükseklikte saatte yaklaşık 450 kilometre hızla 1.050 km uçuş yapabilen lityum-iyon batarya ile çalışıyor. Uçuşa; kanat uçlarına ve gövdeye yerleştirilen üç adet pervane destek veriyor.

95 adet kompozit malzemeden üretilen ve kısa mesafeli uçuşlarda kullanılacak olan bu ilk Alice modelinin 2022 yılına kadar hizmette olması bekleniyor. Firmanın ayrıca geliştirilmekte olan daha büyük bir Alice ürünü var. Firma, yeni Alice modelinin yaklaşık 1.200 km menzile sahip olabilecek daha güçlü bir alüminyum batarya ile çalışacağını söyledi.

Alice, dünyadaki karbondioksit salınımını ve havacılık kirliliğini büyük ölçüde azaltacak olan ve yakıt tasarrufu açısından oldukça önemli bir yere sahip elektrikli uçak akımında bir ilk olarak görülüyor. Elektrikli uçaklarla şu an uzun mesafeli uçuşlar mümkün görünmese bile gelişmesi beklenen batarya teknolojisi sayesinde ilerleyen dönemlerde elektrikli uçak sektörü ciddi bir gelişme gösterebilir.

Önünde güzel bir gelecek olan elektrikli uçak sektörü, İngiliz devi Rolls Royce'u da heyecanlandırmış görünüyor. Daha önce 2021'e kadar elektrikli bir uçağı gökyüzünde görmek isteyen İngiliz şirket, Siemens'in elektrikli uçak bölümü olan eAircraft'ı 50 milyon euroya satın aldı.