CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "adalet yürüyüşü"nün 25. gününde Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da başlattığı yürüyüş 25. gününde İstanbul'da devam edecek. Kılıçdaroğlu, Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyecek. Tek başına yapılacak yürüyüş nedeniyle görevliler anons yaparak diğer katılımcıları Maltepe'deki miting alanına yönlendirdi. Yürüyüşe katılanlar sahil yolunu takiben ellerindeki pankartlarla yürüyüşe geçti.



(Mustafa Esen / İHA)