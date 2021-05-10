Tek başına yaşayan vatandaşların evleri temizleniyor
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Tek başına yaşayan vatandaşların evleri temizleniyor

Tek başına yaşayan vatandaşların evleri temizleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 65 yaş üzeri yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini temizliyor.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 65 yaş üzeri yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini temizliyor. Bu kapsamda konut temizlik ekibi, Bayram öncesi hane hane gezerek temizlik yapıyor.

Alanya Belediyesi'nin iki ayrı konut temizlik ekibi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, yoğun şekilde engelli, yaşlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini bayrama hazırlıyor. Alanya Belediyesi konut temizliği ekibi, 2020 yılında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç 511 vatandaşa evde temizlik, 53 yaşlı ve yatağa bağımlı bireye kuaför hizmeti verdi.

80 hanede temizlik yapıldı

Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan konut temizlik ekibinde dört kadın personel bulunuyor. Sadece evinde temizlik yapabilecek kimsesi olmayan engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veren konut temizlik ekibi, Ramazan Bayramı öncesi 80 hanenin detaylı ev temizliğini yaptı.

Yücel: "Onlar güzel bir bayramı hak ediyor"

Covid-19 döneminde zor durumda kalan ileri yaştaki bireylere destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Alanya Belediyesi olarak başlattığımız bu sosyal projemiz güzel tepkilerle artarak devam ediyor. Yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesi için evlerini temizleyerek kişisel bakımlarını yerine getirdik. Vatandaşlarımızın mutlu olması için sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ANTALYA

Tek başına yaşayan vatandaşların evleri temizleniyor
Tek başına yaşayan vatandaşların evleri temizleniyor
Tek başına yaşayan vatandaşların evleri temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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