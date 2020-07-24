'Tek başına siperlik takmak virüsten korumaz'
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'Tek başına siperlik takmak virüsten korumaz'

HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, koronavirüsten korunmak için siperlik takmanın yeterli olmadığını, maskeyle birlikte kullanılması gerektiğini söyledi.

'Tek başına siperlik takmak virüsten korumaz'
24.07.2020 08:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:12

HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, koronavirüsten korunmak için siperlik takmanın yeterli olmadığını, maskeyle birlikte kullanılması gerektiğini söyledi.

Plastik siperliklerin koronavirüsten korunmak için uygun olmadığını belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, siperliklerin virüsten koruduğuna yönelik yanlış bir güvenlik duygusu bulunduğunu ve maskeyle birlikte kullanılması gerektiğini söyledi.

Koronavirüsten korunma kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra siperlikler de çok yaygın bir şekilde kullanıldığını dile getiren Uzman Doktor Rodoplu, "Özellikle hastanelerde cerrahi maskeler ile birlikte kullanılıyor. Siperliğin de tek başına yüzde 100 koruyucu olmadığını daha iyi anlıyoruz. Siperliğin fonksiyonunu yerine getirebilmesi için mutlak koşullarda maskeyle beraber olması lazım ve siperliğin mutlaka yandan kulağa kadar ulaşması lazım. Saçlı deri ile alın arasında boşluk olmaması lazım daha yukarıda olması lazım. Tam olarak kapatması lazım. Şu an taktığım siperlik yaygın olarak kullanılan bir siperlik ki yeterli değil. Tek başına siperlik güvenli değil. Yetersiz kaldığı alanlar var. Avantajlı hale gelerek tam koruyucu olması için mutlaka maskeyle kullanılması gerekir. Koronavirüs havada asılı kalabiliyor. Biz yüksek sesle konuşurken, öksürürken ya da hapşırırken karşı tarafa rahatlıkla onu geçirebiliyoruz. O nedenle kenarlarındaki ve altındaki açıklık koruyucu olmaktan uzaklaştırıyor" dedi.'DAHA KONFORLU AMA...'Maskenin yarattığı bazı olumsuzlukları yaşatmadığı için vatandaşlar tarafından tercih edilen plastik siperliklere karşı vatandaşları uyaran Uzman Doktor Rodoplu sözlerini şöyle sürdürdü: "Maskeyle birlikte kullanarak koruyuculuğunu neredeyse yüzde yüze kadar ulaştırmış oldum. Maskenin üstüne siperlik kullanmaya da sokakta gerek yok. İlave bir masraf, ilave bir takı. Bugünler sıcak konforumuzu da tamamen bozuyor ama mutlaka maske takalım. Eğer ben hastalığı taşıyorsam kenarlardan, alttan rahatlıkla çevreye bulaştırabilirim. Sokakta dolaşırken tek başına yeterli değil. 'Daha kolay nefes alıp veriyorum', 'Karşı taraf ne konuştuğumu görüyor', 'Maskenin o terletme ve nefes alıp verirken zorlanma etkisi yok' diyerek tek başına siperliğe güvenmeyelim. Maske kullanırken yaşadığımız o konforsuz tabloyu siperlikte yaşamıyoruz ama unutmayalım ki tek başına koruyucu değil."'İKİSİNİ BİRLİKTE KULLANMAYI TERCİH EDİYORUM'

Vatandaşlardan Yunus Emre Binici (21), siperliğin çevresinde bulunan açıklıklardan dolayı tek başına yeterli olmayacağını düşündüğü için maske ile kullanmayı tercih ettiğini belirterek, "Kalabalık ortamlarda tek başına maskenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple siperliğimi yanımda taşıyorum. Eğer yakın temasta bulunma ihtimalim olan kalabalık ortamlarda olursam, siperliğimi indiriyorum. Siperlik tek başına yeterli olmaz. Tek başına siperlik taktığımda eğer bende virüs varsa, hava yolu ile buluşan bir hastalık olduğundan diğer insanlara bulaşabilir. Çevresi ve altı açık olduğundan hastalık yayılabilir o nedenle yeterli olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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