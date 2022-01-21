Tek başına seyahat eden çocuklar kontrol edildi - Haberler
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Tek başına seyahat eden çocuklar kontrol edildi

Tek başına seyahat eden çocuklar kontrol edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce'de karne heyecanının ardından dersleri zayıf olan çocukların evden kaçıp uzaklaşmasını engellemek amacı ile Toplum Destekli polisler otogarda uygulama yaptı.

Düzce'de karne heyecanının ardından dersleri zayıf olan çocukların evden kaçıp uzaklaşmasını engellemek amacı ile Toplum Destekli polisler otogarda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada karne alan çocuklara hediyeler dağıtılırken, karnesinde zayıf olan çocuklara ise motive edici konuşmalar yapıldı.

Düzce'de karne heyecanını yaşayan çocuklara yönelik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik şube müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Karne dağıtılmasının ardından derslerinde zayıf olanlara yönelik önleyici ve koruyucu tedbirler alan ekipler, eve gitmeyen, evden kaçan, kayıp çocuklara yönelik olarak ve tek başına seyahat eden çocuklar otogarda tek tek kontrol edildi. Karnesini alan çocuklara tek tek hediye dağıtan polis ekipleri, zayıfı olan çocuklara da motive edici konuşmalar gerçekleştirdi. - DÜZCE

Tek başına seyahat eden çocuklar kontrol edildi

Tek başına seyahat eden çocuklar kontrol edildi

Tek başına seyahat eden çocuklar kontrol edildi

Tek başına seyahat eden çocuklar kontrol edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Yerel, Haber

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